26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар в Полесском лесхозе полностью локализован, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

"Крупное возгорание на болотистой местности рядом с деревней Ольманы Столинского района полностью локализовано. На тушении пожара были задействованы более сотни работников лесной охраны, несколько единиц гусеничных болотоходов и авиация МЧС", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, возгорание было обнаружено директором Полесского лесхоза 24 августа при патрулировании местности. Сразу же после этого работники государственной лесной приступили к ликвидации очага. 25 августа на помощь лесоводам пришла авиация МЧС. Работу по локализации возгорания осложняли погодные условия - засуха и сильный ветер. Вероятная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности: местность пользуется популярностью среди ягодников, источником огня могла стать незатушенная сигарета.-0-