Правоохранители пресекли канал поставки наркотиков в Беларусь

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители пресекли канал поставки наркотических средств в Беларусь, сообщил журналистам следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета Игорь Прохоренков, передает корреспондент БЕЛТА.

Члены организации (всего, по данным следствия, в нее входил 31 человек) занимались преступной деятельностью с марта 2015 по сентябрь 2017 года. Установлено не менее 22 эпизодов. Часть наркотических средств растительного происхождения ввозилась в Беларусь из Украины через государственную границу. Далее члены организованной группы доставляли смесь мака и маковой соломы на законспирированный склад, расфасовывали на разовые дозы и подыскивали из числа наркозависимых покупателей смеси мака для дальнейшего изготовления наркотического средства - экстракционного опия.

Организованная группа, в которую входили ранее судимые лица, попала в поле зрения МВД. Как отметил начальник отдела 5-го управления (по городу Минску) ГУБОПиК МВД Виталий Федорец, при проверке первоначальной информации был проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Он показал, что существует четкая преступная структура, в которую входят множество организованных групп, поставлявших на территорию Беларуси наркотические средства в больших объемах. Курировал сбыт авторитет преступной среды. Материалы были переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки.

Как установили следователи, в преступной организации каждому участнику была отведена своя роль. Общим руководством, распределением обязанностей внутри группы, регулированием ценообразования и контролем над полученным доходом занимался 48-летний мужчина. Другие участники вовлекали в преступную деятельность новых людей, создавали нижестоящие организованные группы и строили четкую иерархию внутри них, разрабатывали и обучали приемам конспирации.

При обыске в гараже одного из обвиняемых обнаружено более 70 мешков с семенами растительного происхождения общей массой более 1,7 т. По результатам химической экспертизы установлено, что это смесь семян мака и маковой соломы. "В ходе расследования изъято не менее 14 т смеси, в состав которой входило не менее 15 кг наркотического средства - маковой соломы, то есть в крупном размере", - уточнил Игорь Прохоренков.

Участникам преступной организации предъявлены обвинения по ч.1 ст.285 (создание преступной организации либо участие в ней), ч.4 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, совершенные организованной группой), ч.3 ст. 328-1 (незаконное перемещение через государственную границу Беларуси наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов, совершенное организованной группой) УК. Все фигуранты заключены под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.-0-

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