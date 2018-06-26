Раскрыто убийство барановичской школьницы 19-летней давности

26 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Брестской области раскрыли убийство 14-летней жительницы Барановичей, произошедшее 19 лет назад. Такую информацию озвучили на брифинге в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Тело местной жительницы 1985 года рождения с ножевым ранением шеи было обнаружено в Барановичах 28 июля 1999 года. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Однако личность подозреваемого в совершении преступления установить не получилось. Работа по уголовному делу продолжалась постоянно как следственными подразделениями, так и криминальной милицией.

"В 1999 году на месте осмотра трупа были изъяты биологические следы, назначены ряд экспертиз, которые проводились в 2000, 2004, 2006 годах. Но на тот момент хороших результатов, которые бы помогли следствию, не было. Тогда наука и техника, опыт работы судебной генетики были недостаточными", - пояснила начальник отдела судебно-биологических и судебно-генетических экспертиз управления ГКСЭ по Брестской области Ольга Дроздовская.

В 2016 году сотрудники уголовного розыска УВД Брестского облисполкома повторно изучали материалы уголовных дел нераскрытых убийств. Они обратили внимание на необходимость повторных исследований вещественных доказательств, изъятых с места происшествия в Барановичах. Эксперты смогли выделить хорошую ДНК предполагаемого преступника. Начальник отдела управления уголовного розыска УВД Брестского облисполкома Андрей Христюк отметил, что через два года во время оперативно-разыскных мероприятий по нераскрытому другому тяжкому преступлению в поле зрения оперативников попал ранее судимый житель Барановичей 1979 года рождения. У него были отобраны биологические образцы для сравнительного исследования. Анализ показал, что его материал совпадает с генотипом мужчины, подозреваемого в убийстве школьницы. Его задержали.

"Расследование уголовного дела продолжается управлением Следственного комитета по Брестской области. С подозреваемым проводятся необходимые следственные и процессуальные мероприятия. В ближайшее время будет решен вопрос применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметил начальник следственного управления УСК по Брестской области Андрей Самусенко. Он добавил, что фигурант работает в одной из организаций Барановичей, женат, воспитывает дочь. Мужчина ранее дважды судим за разбой.

"На территории Брестской области остаются нераскрытыми 114 убийств прошлых лет. По всем преступлениям работа не прекращается, ведется всеми правоохранительными органами в плотном взаимодействии", - резюмировал Андрей Христюк.-0-

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