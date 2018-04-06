Правоохранители во время мониторинга готовности к посевной возбудили 15 уголовных дел

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве внутренних дел подведены предварительные итоги мониторинга готовности сельскохозяйственных предприятий к посевной кампании. По состоянию на 3 апреля было возбуждено 15 уголовных дел, сообщили БЕЛТА в МВД.

Семь уголовных дел возбуждено по фактам краж имущества сельхозпредприятий: аккумуляторных батарей, запчастей, семян и других товарно-материальных ценностей. Еще семь - по ст. 211 УК (присвоение либо растрата). К примеру, бывший бухгалтер агросервиса одного из районов Витебской области присвоила деньги, которые подлежали выдаче работникам организации в качестве зарплаты.

"Еще одно уголовное дело возбуждено по факту хищения путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК). Речь идет о бывшем главном бухгалтере хозяйства в Дубровенском районе Витебской области. Женщина составляла фиктивные документы о якобы выполненной уборке камней с полей организации и других работах. Деньги же, которые выделялись на эти цели, похищала", - рассказал временно исполняющий обязанности по должности начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Валерий Балабуев.

Кроме того, составлен 91 протокол об административном правонарушении за мелкие хищения и 3 - по фактам кражи окрашенного дизельного топлива. Пьяными на рабочем месте милиционеры застали 168 сотрудников хозяйств, 59 из них - сторожа. Нетрезвыми за руль сели 7 водителей сельхозпредприятий. В 66 случаях имел место выпуск на линию неисправного транспорта.

В местные органы власти внесено 231 представление о выявленных нарушениях. Руководители хозяйств получили 381 предписание о необходимости устранения недостатков. За невыполнение выданных предписаний или непринятие соответствующих мер составлено 73 протокола.

Работа на полях в самом разгаре, и правоохранители продолжат следить за ее ходом.-0-