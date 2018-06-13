13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятие бытового обслуживания в Новополоцке недоплатило более Br62 тыс. налогов, сообщили БЕЛТА в КГК.

В отношении бывших должностных лиц предприятия возбудили уголовное дело. Оно рассмотрено в суде Новополоцка, вынесен обвинительный приговор: экс-директору назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев ограничения свободы, бывшему главному бухгалтеру - два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Факты неуплаты налогов выявлены в 2017 году Новополоцким межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области. За 2014-2015 годы у директора и главного бухгалтера новополоцкого предприятия образовалась задолженность по налогам в бюджет свыше Br62 тыс.

По указанию директора главный бухгалтер завышал налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость и тем самым занижал исчисленный налог. В налоговую инспекцию представлялись декларации по НДС с недостоверными сведениями, что привело к уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере.

Материалы были переданы в управление Следственного комитета по Витебской области, ущерб погашен полностью.-0-