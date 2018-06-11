В Бресте за пособничество в уклонении от таможенных платежей осудили таможенника и пограничника

11 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня огласили приговор по уголовному делу об уклонении от таможенных платежей в крупном размере, передает из зала суда корреспондент БЕЛТА.

По делу проходят трое обвиняемых: бывший сотрудник пограничного контроля, бывший сотрудник Брестской таможни, а также неработающий житель Бреста. Рассмотрение дела проходило на открытом судебном заседании.

Преступление было совершено в октябре 2017 года в пункте пропуска "Песчатка". Пограничник дал взятку в $100 таможеннику за то, чтобы он не проводил досмотр грузового микроавтобуса с крупной партией обуви, одежды и бытовой техники иностранного производства, которая ввозилась на территорию ЕАЭС. В итоге сумма неуплаченных таможенных платежей составила Br65,5 тыс.

Суд Московского района признал всех троих виновными в совершении преступлений по инкриминируемым им статьям Уголовного кодекса. В частности, сотрудник пограничного контроля признан виновным в даче взятки (ч.1 ст.431), уклонении от уплаты таможенных платежей (ч.1 ст.231), подстрекательстве (ч.5 ст.16), злоупотреблении властью или служебными полномочиями, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч.3 ст.424) УК. Сотруднику таможни предъявлено обвинение по ч.1 ст.430 (получение взятки), ч.6 ст.16 (соучастие в преступлении), а также ч.1 ст.231 и ч.3 ст.424 УК. Их подельник признан виновным по ч.1 ст.231 УК.

Суд приговорил бывшего пограничника к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности представителя власти в органах пограничной службы сроком на 5 лет. Также он лишен воинского звания "старший прапорщик".

Бывший таможенник приговорен к лишению свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, конфискации всего имущества и с лишением права занимать должности представителя власти в таможенных органах сроком на 5 лет. Ему была изменена мера пресечения. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.

Водитель приговорен к штрафу в размере 2 тыс. базовых величин, или Br49 тыс. Изъятый у него в пункте пропуска товар будет конфискован в доход государства. Мужчина останется под подпиской о невыезде, а транспортное средство - под арестом до полного погашения штрафа.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в установленный срок.

Суд также вынес частное постановление в адрес руководства Брестской таможни и воинской части на недостаточную работу по выявлению и пресечению коррупционных проявлений во вверенных им службах.-0-