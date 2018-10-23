Предприниматель из Орши не платил налоги за поставленную в Россию продукцию

23 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Финансовая милиция вскрыла действовавшую схему по невозврату из-за границы валюты и уклонению от уплаты налогов предпринимателем из Орши, сообщил БЕЛТА начальник Оршанского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Витебской области Владимир Воронов.

"Предприниматель в 2013-2017 годах организовал криминальный бизнес по теневому вывозу из Беларуси в Россию сельскохозяйственной продукции (зерно, картофель, лук, яблоки), произведенной предприятиями АПК нашей страны, с последующей реализацией субъектам хозяйствования, торгующим на рынках Москвы и других крупных городов. При этом полученная выручка в российских рублях от экспорта товаров на расчетный счет ИП не зачислялась, в бюджет налоги не уплачивались", - пояснил Владимир Воронов.

В результате преступных действий из-за границы не возвращено 14,7 млн российских рублей (около Br400 тыс.), что является ущербом в особо крупном размере. Кроме того, бюджет недополучил налог на добавленную стоимость на Br27,2 тыс.

По итогам проверочных и оперативно-разыскных мероприятий в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ст.225 (невозвращение из-за границы валюты) и ч.1 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК, по которым ведется расследование. Установлен пособник в совершении этих преступлений. В отношении последнего также начато уголовное преследование.-0-