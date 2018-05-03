Предпринимательница из Ушачей занижала выручку от продаж мяса и уклонялась от уплаты налогов

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предпринимательница из городского поселка Ушачи Витебской области скрывала выручку от продажи в России мяса, сообщили БЕЛТА в КГК.
Продукция закупалась в хозяйствах Витебской области и затем вывозилась на территорию соседней страны. В документах реальные доходы не указывались.
Факты уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость выявил Новополоцкий межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области. Фактическая выручка индивидуального предпринимателя превысила 40 тыс. евро, было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.243 УК (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).
"Предпринимательница свою вину признала и полностью погасила ущерб. В соответствии со ст.86 УК женщина освобождена от уголовной ответственности, наложен штрафу в размере 30 базовых величин", - отметили в КГК.-0-
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