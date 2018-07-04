Председатель Браславского райисполкома подозревается в коррупции

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Браславского райисполкома и его жена, начальник отдела экономики исполкома, подозреваются в коррупции, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
"Следственный комитет расследует уголовное дело о коррупции в отношении председателя Браславского районного исполнительного комитета, а также его супруги. Должностные лица задержаны сотрудниками милиции по подозрению в превышении власти и служебных полномочий и получении взяток за решение вопросов, входящих в их компетенцию", - проинформировали в СК.
Действия председателя райисполкома квалифицированы следствием по ч.3 ст.430 и ч.3 ст.426 УК. Начальника отдела экономики - по ст.16 (пособничество), ч.3 ст.430 УК. Обвиняемые находятся под стражей, расследование продолжается.-0-
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