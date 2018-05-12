Председатель совета директоров Fenox Global Group освобожден из-под стражи

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталий Арбузов освобожден из-под стражи, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

"С учетом принимаемых мер по возмещению ущерба по уголовному делу мера пресечения в отношении Виталия Арбузова заменена на не связанную с лишением свободы", - проинформировала Юлия Гончарова.

Из-под стражи бизнесмен был освобожден вчера.-0-