Председатель совета директоров Fenox Global Group освобожден из-под стражи

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталий Арбузов освобожден из-под стражи, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
"С учетом принимаемых мер по возмещению ущерба по уголовному делу мера пресечения в отношении Виталия Арбузова заменена на не связанную с лишением свободы", - проинформировала Юлия Гончарова.
Из-под стражи бизнесмен был освобожден вчера.-0-
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