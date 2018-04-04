Продавец минского рынка выманила у коллег $30 тыс. на "создание бизнеса"

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска задержали по подозрению в совершении мошенничества 55-летнюю минчанку, которая задолжала коллегам $30 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Женщина с августа 2014 года по сентябрь 2016-го обещала свои коллегам на рынке помощь в создании бизнеса - открытие торговых точек по продаже одежды, которую она могла бы привозить из Турции или России. "Всем женщина представлялась индивидуальным предпринимателем, хотя на самом деле работала продавцом на одном из столичных рынков, где продавала одежду. Кроме этого, у некоторых она брала деньги взаймы на развитие якобы своего бизнеса, после чего обещала вернуть с процентами. В общей сложности злоумышленнице удалось завладеть более $30 тыс. от семи коллег, которые работали в соседних павильонах на том же рынке. На вопрос знакомых о том, почему нет ни обещанного бизнеса, ни возврата денег, женщина отвечала, что есть временные проблемы с торговлей или оформлением необходимой документации", - рассказали в ГУВД.

Сейчас в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК (мошенничество). Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. У милиции есть основания полагать, что данная гражданка может быть причастна к аналогичным преступлениям. Ранее женщина к уголовной ответственности не привлекалась.-0-