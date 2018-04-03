Дело о группах "Маргаритка Маргаритка" начнут рассматривать в Минске 5 апреля

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Минска 5 апреля начнет судебное разбирательство по уголовному делу о масштабной торговле через группы "Маргаритка Маргаритка" в соцсетях, сообщила БЕЛТА помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

Фигуранты дела - две уроженки Минска - обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.209 (мошенничество в особо крупном размере) УК. По материалам дела, они создали в соцсетях, на сайтах и других ресурсах в интернете группы с наименованием "Маргаритка Маргаритка". Здесь они размещали информацию о продаже товаров народного потребления по ценам значительно ниже рыночных, заранее не намереваясь при этом выполнять принимаемые на себя обязательства.

С лета 2015 года по сентябрь 2016-го обвиняемые, введя в заблуждение покупателей, путем получения наличными, а также через перечисление на подконтрольные банковские счета противоправно завладели денежными средствами на общую сумму более Br1 млн 740 тыс., которыми распорядились по своему усмотрению. В ходе предварительного расследования установлено свыше 1,2 тыс. потерпевших.

Уголовное дело будет рассматриваться в здании суда Московского района Минска.-0-