Прокуратура Гомельской области выявила нарушения закона об идентификации сельхозживотных

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Гомельской области во время проверки выявили нарушения требований закона об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и прослеживаемости продуктов животного происхождения. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.
На 10 января в трех районах области мероприятия по идентификации и регистрации сельскохозяйственных животных не были утверждены районными Советами депутатов.
Значительное внимание прокуроры уделили вопросам своевременности, полноты, достоверности внесения в государственную информационную систему соответствующих сведений. Как показали проверки, недостатки, в частности, были связаны с невнесением в указанную систему информации об убытии животных к другому владельцу либо их непроизводственном выбытии, а также неуничтожением и дальнейшим использованием идентификационных бирок, подлежащих утилизации.
Причинами упущений стали недисциплинированность ответственных должностных лиц организаций и отсутствие должного контроля со стороны руководства за работой подчиненных сотрудников.
По итогам проверки прокуратура внесла в Гомельский облисполком представление с требованием устранить выявленные нарушения законодательства, способствовавшие им причины и условия.
Прокурор Ветковского района по фактам сокрытия непроизводственного выбытия скота возбудил уголовное дело о служебном подлоге по ч.2 ст.427 УК, которое сейчас находится на рассмотрении в суде района.
По аналогичному основанию прокурор Наровлянского района организовал проверку, по результатам которой виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности: назначен административный штраф в размере Br690. Ущерб, причиненный предприятию, возмещен в добровольном порядке.-0-
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