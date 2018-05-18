Прокуратура направила в суд дело о падении люльки с рабочими на территории "Беларуськалия"

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области направила в суд Солигорского района уголовное дело в отношении четырех должностных лиц подрядных организаций, выполнявших строительные работы в ОАО "Беларуськалий". Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Фигуранты обвиняются в нарушениях правил безопасности строительных работ и эксплуатации машин и механизмов, повлекших по неосторожности причинение менее тяжких, тяжких телесных повреждений и смерть человека.

"После проверки материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных, относимых и допустимых доказательств виновности должностных лиц подрядных организаций, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласился с уголовно-правовой квалификацией их деяний", - говорится в сообщении.

Примененную ранее меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.

Как сообщалось, при подъеме 26 октября 2016 года шестерых рабочих на кровлю склада №6 на территории первого рудоуправления ОАО "Беларуськалий" для выполнения строительных работ оборвался канат лебедки, который удерживал подъемный механизм. В результате его падения с 10-метровой высоты четырем работникам причинены телесные повреждения различной степени тяжести, один - погиб.

Подъемный механизм, в котором находились потерпевшие, был изготовлен на предприятии-подрядчике "кустарным" способом и без проведения испытаний. Он не предназначался для перемещения людей на высоте. Кроме того, работники не имели индивидуальных средств страховки, плана работ.

Установлены обстоятельства падения на "Беларуськалии" люльки с рабочими На территории ОАО "Беларуськалий" 26 октября 2016 года плотники в люльке на одном из промышленных складов предприятия упали с высоты. В результате от полученных травм один рабочий погиб, четверо пострадали.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета Беларуси по Минской области.-0-