Прокуратура провела 179 надзорных мероприятий в сфере безопасности военной службы

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура за последние три года провела 179 надзорных мероприятий в сфере безопасности военной службы, предупреждения гибели, травматизма, самоубийств военнослужащих, неуставных взаимоотношений между ними и превышений власти, сопряженных с насилием, а также эксплуатационной готовности аэродромов, безопасности функционирования полигонов и войсковых стрельбищ. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.
По фактам выявленных нарушений внесено 228 актов прокурорского надзора, к дисциплинарной ответственности привлечено 209 должностных лиц, возбуждено 29 уголовных дел. В порядке надзора отменено 367 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенных органами дознания Вооруженных Сил. С одновременной отменой таких процессуальных решений возбуждено 21 уголовное дело. Отмечается, что в войсках уменьшилось количество травм, связанных с неуставными взаимоотношениями.
Генеральная прокуратура в октябре 2017 года в ходе комплексной проверки, проведенной в связи со смертью рядового 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Александра Коржича, установила несоблюдение ряда требований Директивы №1, закона "Об основах деятельности по профилактике правонарушений", Устава внутренней службы ВС, а также ведомственных нормативных правовых актов Министерства обороны. Генеральный прокурор Александр Конюк 31 октября 2017 года внес министру обороны Андрею Равкову представление, в котором потребовал устранить нарушения законодательства. Согласно ответу Андрея Равкова требования данного акта прокурорского надзора выполнены в полном объеме.-0-
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