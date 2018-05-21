Прокуратура выявила нарушения в домах-интернатах для престарелых и инвалидов в Витебской области

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Витебской области выявили нарушения в учреждениях социального обслуживания. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Так, в Оршанском доме-интернате для престарелых и инвалидов специальные жилые помещения предоставлялись из расчета менее 7 кв.м на одного человека, что ущемляло социальные права престарелых граждан. В Максимовском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов только 7 из 57 комнат соответствовали нормативам по площади. В большинстве домов-интернатов области не выполняли санитарно-эпидемиологических требований по содержанию и эксплуатации производственных и вспомогательных помещений, оборудования. Не всегда обеспечивали безопасные условия труда персонала, правила противопожарной безопасности.

Выявлены неединичные факты, когда жильцов при отсутствии на то оснований переводили из обычных домов-интернатов в Яковлевичский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов. Это учреждение предназначено для проживания людей без определенного места жительства, которые нуждаются в постороннем уходе, ранее привлекались к уголовной и административной ответственности, допускали нарушения общественного порядка, систематически и грубо нарушали правила внутреннего распорядка.

После проверок прокуроры пришли к выводу о том, что руководство домов-интернатов не уделяло должного внимания устранению ранее выявленных нарушений. Этому способствовал недостаточный контроль со стороны комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома.

Прокуратура внесла руководителям учреждений соцобслуживания пять представлений. За нарушение законодательства о пожарной безопасности направлено поручение о подготовке дела об административном правонарушении по ч.1 ст.23.56 КоАП. Председателю комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома внесено представление. Во всех актах надзора прокуроры потребовали устранить недостатки, привлечь виновных к ответственности.-0-