Прокуратура выявила нарушения во время уборочной в Витебской области

24 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности, отсутствие контроля за рациональным использованием топливно-энергетических и материальных ресурсов, факты бесхозяйственности при мониторинге уборочной в Витебской области. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры области Ольга Грицкевич.

В ходе мониторинга рабочими группами выявлены нарушения на объектах АПК. Так, работа по уборке, переработке и хранению урожая не была организована с учетом аномальной жары. "Наиболее характерными нарушениями требований пожарной безопасности стало отсутствие пожарной техники в местах проведения уборочных работ, не проводилось обучение работников по программе пожарно-технического минимума. Были случаи, когда техника и объекты уборки урожая не обеспечены первичными средствами пожаротушения, а в ряде хозяйств допускалось курение в неустановленных местах. За время уборочной произошло 8 пожаров на сельхозобъектах", - рассказала Ольга Грицкевич.

Кроме того, в некоторых хозяйствах отсутствие контроля позволяло механизаторам воровать дизельное топливо. Выявлены 16 случаев, когда сотрудники АПК находились пьяными в рабочее время.

Не все сельхозпроизводители надлежаще подготовили объекты для сбора и хранения урожая. Несмотря на принимаемые меры реагирования, ежегодно выявляются однотипные нарушения. Так, в КУСХП "Ореховно" Ушачского района сушильная установка после уборки урожая 2017 года не консервировалась и не охранялась. В итоге неизвестные повредили оборудование и похитили детали из цветных металлов. Директор хозяйства не сообщил о происшедшем в местное РОВД и не принял своевременных мер по восстановлению оборудования. Аналогичные факты бесхозяйственности выявлены в других хозяйствах области.

По итогам проверок внесено 8 представлений. По требованию прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено около 40 человек.-0-