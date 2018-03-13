Прокурор Минской области прокомментировал ЧП в шахте "Беларуськалия"

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По предварительным данным, в шахте "Беларуськалия" перед обрушением было превышение по газу, сообщил журналистам прокурор Минской области Олег Лаврухин, передает корреспондент БЕЛТА.

Один из работников, который находился в этой шахте, должен был контролировать содержание газа в воздухе, вносить информацию на соответствующие информационные стенды. "Известно только одно, что было превышение - вместо 1% там было 6-7% этого газа. Спросить сейчас не у кого, как эти замеры производились, производились ли вообще. Поэтому возбуждено уголовное дело, следствие постарается ответить на все вопросы", - сказал Олег Лаврухин.

Известно, что руду пытались поднять экспериментальным путем, разработка велась нетрадиционным способом, отметил прокурор.

Как сообщалось, 9 марта на подземном горном участке рудника 3-го рудоуправления "Беларуськалия" обрушилась порода, под завал попали машинист горных выемочных машин и горнорабочий очистного забоя. В ночь с 10 на 11 марта горноспасателями были извлечены тела двух погибших рабочих. Для осмотра места выброса породы, сбора данных, фиксации следов и других первоначальных следственных действий в шахте работала следственно-оперативная группа под руководством следователей областного аппарата управления Следственного комитета по Минской области.-0-