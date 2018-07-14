Промышленное оборудование на 150 тыс. евро пытались незаконно провезти через Беларусь

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Промышленное оборудование стоимостью более 150 тыс. евро пытались незаконно ввезти на территорию ЕАЭС в пункте пропуска "Берестовица", сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Грузовой автомобиль следовал из Германии. Водитель представил к таможенному оформлению документы на технологический комплекс погрузки угля, железной руды и серы на суда.

При проведении таможенного контроля выяснилось, что в грузовом отсеке транспортного средства вместо части указанного оборудования находились агрегаты погрузочного комплекса - барабаны для намотки шлангов и кабелей, приводы и элементы приводного кабельного барабана и др.

Российскому предприятию, которое рассчитывало сэкономить на таможенных платежах свыше 30 тыс. евро, грозит штраф до 30% от стоимости перемещаемого товара. Начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП. На автомобиль наложен арест.-0-