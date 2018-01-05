Пропавшего в Минском районе мальчика нашел водитель маршрутки

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропавшего в Минском районе мальчика нашел водитель столичной маршрутки, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Сегодня около 3.00 ребенка в Советское РУВД Минска привез водитель маршрутки. "Мальчик ехал с ним по всему маршруту и на конечной остановке не вышел. У мужчины это вызвало подозрение, он начал общаться с ребенком и понял, что что-то не так, поэтому доставил его в милицию", - рассказал официальный представитель УВД Миноблисполкома Евгений Сачек.

Руководство УВД выражает благодарность гражданам с активной жизненной позицией за помощь в поиске ребенка.

Как сообщалось, 4 января около 17.00 мальчик - ученик 5-го класса Городейской школы-интерната - ушел из дома на ул.Фабричной в агрогородке Большевик в Минском районе. В тот же вечер были организованы его поиски.-0-