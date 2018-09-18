Просили знакомых оформить рассрочку: от действий шестерых мошенников пострадали более 70 ИП и юрлиц

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. От мошеннических действий шестерых жителей Калинковичского района пострадали 74 индивидуальных предпринимателя и юридических лица, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По версии следствия, общий ущерб, причиненный преступными действиями обвиняемых с июля 2016 года по декабрь 2017-го, составил более Br110 тыс. Преступления совершались в Минске, Гомельской, Гродненской, Брестской, Могилевской, Витебской областях.

Обвиняемые под различными предлогами убеждали знакомых оформить договоры на приобретение товарно-материальных ценностей с рассрочкой платежа. Чтобы создать видимость своей кредитоспособности, фигуранты оплачивали первоначальный взнос. В некоторых случаях оформляли рассрочку на себя, указывая недостоверные сведения о трудоустройстве и зарплате. В дальнейшем они не выполняли условий договора по оплате. Полученное имущество продавали, а деньги присваивали.

Таким образом фигуранты похищали мобильные телефоны, компьютерную и бытовую технику, мебель, ювелирные изделия и др. Во время предварительного следствия значительная часть похищенного была найдена и возвращена законным владельцам.

Уголовные дела в отношении четверых фигурантов направлены в суд. Двое находились в розыске. Один из них задержан и заключен под стражу. С его участием проводятся следственные действия.-0-