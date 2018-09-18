Просили знакомых оформить рассрочку: от действий шестерых мошенников пострадали более 70 ИП и юрлиц

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. От мошеннических действий шестерых жителей Калинковичского района пострадали 74 индивидуальных предпринимателя и юридических лица, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
По версии следствия, общий ущерб, причиненный преступными действиями обвиняемых с июля 2016 года по декабрь 2017-го, составил более Br110 тыс. Преступления совершались в Минске, Гомельской, Гродненской, Брестской, Могилевской, Витебской областях.
Обвиняемые под различными предлогами убеждали знакомых оформить договоры на приобретение товарно-материальных ценностей с рассрочкой платежа. Чтобы создать видимость своей кредитоспособности, фигуранты оплачивали первоначальный взнос. В некоторых случаях оформляли рассрочку на себя, указывая недостоверные сведения о трудоустройстве и зарплате. В дальнейшем они не выполняли условий договора по оплате. Полученное имущество продавали, а деньги присваивали.
Таким образом фигуранты похищали мобильные телефоны, компьютерную и бытовую технику, мебель, ювелирные изделия и др. Во время предварительного следствия значительная часть похищенного была найдена и возвращена законным владельцам.
Уголовные дела в отношении четверых фигурантов направлены в суд. Двое находились в розыске. Один из них задержан и заключен под стражу. С его участием проводятся следственные действия.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4873 BYN
|2.485 BYN
|2.498 BYN
|USD
|2.1364 BYN
|2.128 BYN
|2.136 BYN
|RUB
|3.1332 BYN
|3.127 BYN
|3.14 BYN