Провалившегося под лед 9-летнего мальчика спас в Сморгони очевидец

6 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгони очевидец спас ребенка, провалившегося под лед. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Трагедией мог завершиться поход на зимнюю рыбалку для второклассника одной из сморгонских школ. 3 февраля он вместе с отцом был на городском водоеме. "В какой-то момент ребенок оказался без присмотра. Гуляя, отошел на тонкий лед и провалился. В это время неподалеку рыбачил мужчина 1968 года рождения. Он отреагировал на ситуацию должным образом и вытащил 9-летнего мальчика из воды", - рассказали в Гродненской областной организации ОСВОДа.

Это не первый случай спасения провалившихся под лед в регионе: ранее, например, три таких факта были отмечены на озере Белое в Гродненском районе. С начала 2018 года в Гродненской области вода унесла одну человеческую жизнь, в целом по стране утонуло 13 человек.

В Гродненской областной организации ОСВОДа отметили, что в регионе продолжается патрулирование водоемов. Из-за морозной погоды интенсивное таяние льда прекратилось, однако всем, кто выходит на лед, стоить быть внимательными: опасные места, промоины может припорошить снегом. С начала года в области предупреждено около 300 человек, 20 из которых дети. Чаше всего это рыбаки. Внимание любителей зимней ловли акцентируют не только на опасности выхода на тонкий лед, но и на необходимости иметь при себе средства самоспасения и спасательный жилет.-0-