23 декабря, Витебск /Ольа Богачева - БЕЛТА/. В Докшицком районе сотрудники МЧС спасли двух тонущих рыбаков, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о тонущих рыбаках на озере Ольшица в районе деревни Осетище поступило в службу МЧС 23 декабря в 15.15 от очевидца. К месту происшествия были направлены подразделения МЧС Лепельского районного отдела по ЧС. Тонущих мужчин, находившихся на расстоянии 400 м от берега, спасли с помощью спецснаряжения. Ими оказались 46-летний минчанин и 64-летний житель Полоцка. Последний был госпитализирован в Докшицкую районную больницу.

В месте, где находились рыбаки, толщина льда достигала всего 4-5 см.

Спасатели предупреждают об опасности выхода на неустоявшийся тонкий лед и призывают любителей зимней рыбалки поберечь свою жизнь.-0-