Рабочий гомельского предприятия получил на производстве серьезную травму руки

7 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту травмирования рабочего Гомельского завода литья и нормалей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси.
ЧП произошло 6 июня. Рабочий 1961 года рождения получил на производстве серьезную травму руки.
Мужчина был госпитализирован. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначен комплекс необходимых экспертиз, изучается изъятая производственная и другая документация.-0-
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