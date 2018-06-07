Рабочий гомельского предприятия получил на производстве серьезную травму руки

7 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту травмирования рабочего Гомельского завода литья и нормалей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси.

ЧП произошло 6 июня. Рабочий 1961 года рождения получил на производстве серьезную травму руки.

Мужчина был госпитализирован. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначен комплекс необходимых экспертиз, изучается изъятая производственная и другая документация.-0-