Работа одной из установок на "Нафтане" приостановлена из-за пропуска газа

25 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В ОАО "Нафтан" из-за пропуска газа приостановлена работа одной из установок, сообщили БЕЛТА в Департаменте по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС..
На новополоцком предприятии 24 апреля сработала сигнализация по высокой температуре внутреннего пространства печи установки получения водорода комплекса "Гидрокрекинг". При детальном осмотре печи просматривался пропуск природного газа в одной из труб змеевика. В этой связи в штатном режиме была временно остановлена работа оборудования.
Пострадавших нет. Предполагаемая причина инцидента - разгерметизация змеевика по сварному стыку или его прогар.-0-
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