В Краснодаре при взрыве газа в жилом доме пострадали семь человек

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Краснодаре при взрыве бытового газа в жилом доме пострадали семь человек, сообщают информагентства.
Среди пострадавших двое детей (9 и 12 лет) с травмами средней и тяжелой степени, один взрослый находится в тяжелом состоянии. Хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, был в состоянии алкогольного опьянения, он получил 90% ожогов тела.
В результате взрыва газа частично обрушилась стена четвертого и пятого этажей здания, лестничный марш между этими этажами, повреждена часть кровли.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.-0-
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