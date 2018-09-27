27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа программного обеспечения на белорусско-литовской границе восстановлена, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
По информации, поступившей от литовской стороны, в пункте пропуска "Лаворишкес" (сопредельный белорусский пункт пропуска - "Котловка") восстановлена работоспособность программного обеспечения системы таможенного оформления.
Оформление транспортных средств проходит в штатном режиме.-0-
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