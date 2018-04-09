9 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Работник администрации Малоритского лесхоза задержан за хищения, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Мужчина взят под стражу. Ему инкриминируется несколько фактов хищений путем злоупотребления служебными полномочиями. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно либо группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса.

Подследственный признал свою вину и уже возместил предприятию более Br20 тыс. ущерба. У фигуранта арестовано имущество, в том числе два автомобиля.

Ведется следствие. Санкция инкриминируемой работнику лесхоза статьи предусматривает ограничение свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или лишение свободы на срок от двух до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.-0-