29 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Два преподавателя брестского вуза подозреваются в коррупции, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Противоправные действия подозреваемых были выявлены сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского РОВД Бреста. По данным следствия, старший преподаватель одного из высших учебных заведений областного центра с 25 по 27 января текущего года получила от своей 37-летней коллеги $160 и Br190. Деньги были переданы студентами отделения заочного обучения за положительную сдачу экзамена.

В отношении старшего преподавателя Брестский МОСК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.430 (получение взятки), а в отношении ее коллеги - по ч.1 ст.432 (посредничество во взяточничестве) Уголовного кодекса.-0-