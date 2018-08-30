30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебские таможенники обнаружили в вещах россиянина авиационный кортик, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Владелец кортика ехал в Латвию на личном легковом автомобиле через пункт пропуска "Григоровщина". От декларирования личных вещей он отказался. Но при таможенном осмотре в его чемодане был обнаружен завернутый в одежду кортик длиной 31,8 см. Он находился в ножнах черного цвета с золотистыми накладками.

Эксперт таможенной лаборатории установил, что офицерский кортик военно-воздушных сил СССР создан более 50 лет назад и относится к категории культурных ценностей. Он также является холодным оружием колюще-режущего действия. По данным экспертизы, средняя оценочная стоимость авиационного кортика составляет около $380. Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь

Таможенное законодательство устанавливает ограничение как на ввоз холодного оружия на территорию ЕАЭС, так и на вывоз. Переместить через границу такой товар можно только при наличии разрешительных документов, выданных уполномоченным органом (в Беларуси таковым является Министерство внутренних дел).-0-