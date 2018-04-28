Работники МТЗ похитили оборудование на сумму более Br60 тыс.

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники ОАО "МТЗ" похитили дорогостоящее оборудование завода на сумму более Br60 тыс. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Пресечь преступную деятельность, установить принадлежность и стоимость похищенного позволило успешное взаимодействие борцов с экономическими преступлениями со службой безопасности и администрацией завода.

В состав преступной группы входили мастер цеха, контролер-охранник и водитель. Для хищений они использовали грузовой автомобиль предприятия, который вывозил мусор с территории завода. Роли всех участников были распределены заранее: мастер цеха отвечал за погрузку, контролер-охранник обеспечивал беспрепятственный выезд, а водитель вместо доставки мусора на свалку отклонялся от маршрута и выгружал похищенное в месте, где его ожидали покупатели.

Установлено, что за один раз работники под слоем мусора могли вывезти с территории завода свыше 5 т изделий из дорогостоящего металла. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.205 УК (кража). Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества.-0-