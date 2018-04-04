4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распределительный газопровод повредили при работах в Крупском районе, сообщили БЕЛТА в Госпромнадзоре.
Инцидент произошел 3 апреля около 10.20 при проведении работниками ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" ремонтных работ по ликвидации прорыва водопровода в деревне Замки. Был поврежден распределительный газопровод высокого давления (0,5 МПа) из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм.
Пострадавших нет. Поврежденный участок газопровода отключен пережимным устройством. Ведутся работы по восстановлению.-0-
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