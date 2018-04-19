Распространявшая ложные сведения о ситуации в Печах женщина проходит по делу свидетелем

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распространявшая ложные сведения о ситуации в Печах женщина проходит по делу как свидетель. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного следственного управления Следственного комитета Олег Шандарович, передает корреспондент БЕЛТА.

В ходе расследования следствием была установлена и допрошена в качестве свидетеля жительница Жодино. "Она на первоначальном этапе расследования, выступая под различными никами, в том числе от имени сослуживца Коржича, распространяла заведомо ложные сведения о каких-то "ужасах", происходивших в 72-м ОУЦ. Данная гражданка дала по этому поводу показания. Мотиваций ее, наверное, было то, что она состояла в близких отношениях с рядом военнослужащих воинской части, в том числе с обвиняемыми, которые привлечены по уголовному делу о смерти Коржича", - рассказал Олег Шандарович. Он добавил, что у женщины двое детей.

"Главная задача Следственного комитета была в том, чтобы расследовать дело и установить все обстоятельства произошедшего, - подчеркнул руководитель пресс-службы Следственного комитета Сергей Кабакович. - Появлялись в сети различные слухи, домыслы, так называемые фейковые новости о том, что чуть ли не ритуальное убийство произошло. Все это не имеет под собой никакого основания (в ходе следствия это в том числе отрабатывалось). Были допрошены и опрошены около 800 человек. Ни один из них не подтвердил информацию, что якобы снимались полуживые солдаты, якобы сам Александр Коржич в том числе снимал человека, который пытался покончить жизнь самоубийством, якобы использовались ошейники с иголками и так далее".-0-