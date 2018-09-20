20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решается вопрос об экстрадиции из России мозырского живодера, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В УСК по Гомельской области поступила информация о задержании на территории России жителя Мозыря, который находился в межгосударственном розыске по уголовному делу Мозырского РОСК о жестоком обращении с животным. "По постановлению Лефортовского районного суда города Москвы в отношении гражданина Беларуси избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции обвиняемого в Беларусь", - сказала Мария Кривоногова.

Неработающий житель Мозыря 1990 года рождения причинял увечья животным. Процесс он записывал на видео, которые затем размещал в открытом доступе в интернете. "На данный момент установлено четыре таких факта. На основании собранных по делу доказательств Мозырский РОСК вынес постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по ч.2 ст.339-1 (жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, совершенное из низменных побуждений, повторно) УК. Работа по уголовному делу продолжается", - отметила официальный представитель УСК.

Мария Кривоногова добавила, что молодой человек ранее привлекался к уголовной ответственности. В 2007 году суд Мозырского района приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии за поджог православного храма в райцентре. "Был освобожден в 2012 году. Но уже в июне задержан по подозрению в осквернении двух православных храмов в Мозыре. В ходе следствия среди мотивов называл враждебное отношение к христианской религии", - рассказали в СК.

В 2013 году по решению суда Мозырского района молодой человек был отправлен на принудительное лечение. Общественно опасные деяния, предусмотренные ч.2 ст.346 (надругательство над историко-культурными ценностями, ст.341 (осквернение здания циничными изображениями), ч.2 ст.218 (умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в крупном размере) УК, он совершал в состоянии невменяемости.-0-