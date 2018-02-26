Ряд компаний в Минской области и Минске нелегально занимались регулярными перевозками пассажиров

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ряд перевозчиков в Минской области и Минске нелегально занимались регулярными перевозками пассажиров. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

Как проинформировал начальник филиала Транспортной инспекции по Минску и Минской области Георгий Жулего, специалисты филиала проанализировали перевозки пассажиров по внутриобластным и межобластным перевозкам. Мониторинг проходил по основным маршрутам области: Солигорск-Минск-Солигорск, Слуцк-Минск-Слуцк, Молодечно-Минск-Молодечно, Любань­Минск­Любань и др. Также по межобластным маршрутам: Витебск-Минск-Витебск, Мозырь-Минск-Мозырь, Гродно-Минск­Гродно, Лида­Минск­Лида, Могилев-Минск-Могилев, Бобруйск-Минск-Бобруйск.

"Выявлено, что под видом нерегулярных перевозок фактически выполняются регулярные, - отметил он. - Имеются основания полагать, что при проведении мониторинга были установлены факты выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении без заключения договора, в нарушение ст.22 закона "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках".

По информации Министерства транспорта и коммуникаций, местных властей, операторов автомобильных перевозок пассажиров, ряд перевозчиков не заключили договор об организации перевозок в регулярном сообщении по выполняемым маршрутам. Георгий Жулего рассказал, что перевозчиков информировали об изменении законодательства в области автомобильного транспорта. В целях принятия системных мер по устранению нарушений законодательства Транспортная инспекция провела рабочие встречи в Минске, Молодечно, Слуцке и Солигорске. Участие в них принимали перевозчики столицы и области, представители местных властей, ГАИ. Стороны обсудили вопросы выполнения перевозок пассажиров в соответствии с изменениями в законодательстве.

Георгий Жулего подчеркнул, чтобы и далее заниматься регулярными перевозками на определенной территории, необходимо в обязательном порядке обратиться в местный исполнительный орган по месту регистрации для заключения соответствующего договора. Транспортная инспекция предупреждает о недопустимости нарушений. В случае невыполнения требований и неустранения субъектом выявленных в ходе мониторинга нарушений (недостатков) в отношении нарушителей будут применены меры в соответствии с законодательством.

Как сообщалось, 23 января вступили в силу изменения в закон, которыми установлены новые критерии отнесения видов автомобильных перевозок пассажиров к регулярному и нерегулярному сообщению.-0-