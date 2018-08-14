Рядовой Коржич в последние дни жизни был в сильном стрессе - показания потерпевшего

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рядовой Александр Коржич в последние дни жизни был в очень сильном стрессе. Об этом свидетельствуют показания одного из потерпевших, Ивана, который вместе с солдатом провел несколько дней в медроте, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда.

Коржич был помещен в медроту в сентябре. "Это была то ли пятница, то ли суббота", - сказал Иван. Поскольку потерпевший находился в медроте до понедельника, солдаты некоторое время общались. Александр был в одиночной палате. Он жаловался на боль в сердце, слабость, был бледен. Диагноза, с которым его госпитализировали, Иван не знает.

Военнослужащий вспомнил случай, когда во время просмотра телевизора в общей комнате Александр просто "вставился в стену" и "был на своей волне". Кроме того, во время одной из бесед Коржич просто перестал что-то рассказывать и стал плакать. Свое поведение он объяснил тем, что просто забыл, о чем говорил. После этого, по словам Ивана, он замкнулся в себе еще больше.

За Коржичем во время нахождения в медроте установили охрану. В палате одна кровать предназначалась для Александра, а на второй по очереди отдыхал один из солдат охраны, чтобы в случае ухудшения состояния пациента можно было бы своевременно вызвать врача.

В подвале медроты, где был найден повешенным Коржич, Иван был несколько раз за то время, когда проходил лечение. Там находился инвентарь для уборки территории, который военнослужащие из числа выздоравливающих использовали в своей работе. Коржич к таким работам не привлекался, поскольку лишь недавно был госпитализирован. Поэтому рядовой, как полагает Иван, вряд ли знал, где находится это помещение. Как правило, подвал закрывался на ключ. Но бывало, что военнослужащие не успевали закончить с уборкой до обеда, поэтому помещение на это время не закрывалось, то есть какое-то время подвал мог быть не закрыт.

Почему повесился Александр, Иван не знает. Вместе с тем он отметил, что в последнее время рядовой был в очень сильном стрессе.

Что касается отношений Коржича и обвиняемого Барановского, по словам Ивана, рядовой ни на что не жаловался.

Из показаний потерпевших по делу Коржича: сержант Барановский бил солдат почти каждый день Что касается других противоправных действий в отношении военнослужащих, Барановский дважды после отбоя заставил солдат отжиматься в противогазах. В первый раз поднялся весь взвод, в том числе Александр Коржич.

В качестве потерпевших по делу проходят 58 человек, в числе которых мать погибшего Светлана Коржич и военнослужащие. Она дала показания 9 августа, как и некоторые бывшие сослуживцы обвиняемых. Сегодня допрос продолжается.

Как сообщалось, Минский областной суд проводит разбирательство в здании суда Московского района.

Обвиняемыми по делу проходят сержант Евгений Барановский, ему вменяется совершение преступлений по ч.1,2 ст.430 УК (получение взятки и повторное получение взятки) и ч.3 ст.455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия), по ч.1 ст.205 УК (кража). По делу также проходят сержант Антон Вяжевич (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК) и младший сержант Егор Скуратович (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК).-0-