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Россиянин на внедорожнике погиб при ДТП в Любанском районе

Происшествия 14.04.2018 | 15:37
Фото УГАИ УВД Миноблисполкома
Фото УГАИ УВД Миноблисполкома

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любанском районе россиянин на внедорожнике погиб при ДТП, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 13 апреля около 8.00 на 105-м км автодороги Бобруйск-Глуск-Любань. "По предварительным данным, 35-летний гражданин России за рулем автомобиля Dodge Durango не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. Водитель скончался на месте от полученных травм", - проинформировали в ГАИ.

Фото УГАИ УВД Миноблисполкома
Фото УГАИ УВД Миноблисполкома

По факту аварии проводится проверка, следователи выясняют причину ДТП.-0-

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Теги
ГАИ, ДТП, Минский облисполком, смерть
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