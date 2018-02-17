17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин в пункте пропуска "Берестовица" пытался прорваться через границу в Польшу. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 16 февраля около 21.10. Пограничный наряд обратил внимание на легковой автомобиль, который двигался в направлении пункта пропуска со значительным превышением скорости - около 120 км/ч. Пограничники оперативно приняли меры по недопущению несанкционированного въезда машины на территорию пункта пропуска и привели в действие средство принудительной остановки. Водитель, игнорируя запрещающий сигнал светофора и требование пограничного наряда об остановке, продолжил движение, наехав на средство принудительной остановки, и сбил закрытый шлагбаум. В результате автомобиль получил сильные механические повреждения, а водитель - травмы в виде ушибов и ссадин.

"В момент происшествия в пункте пропуска процедуры пограничного контроля проходил пассажирский автобус. Действия нарушителя, если бы ему удалось на огромной скорости въехать в зону оформления, могли привести к непоправимым трагическим последствиям с большим количеством жертв", - отметили в Госпогранкомитете.

Во время разбирательства установлено, что правонарушителем является гражданин России 1974 года рождения. Он ехал на автомобиле Fiat. После задержания виновнику происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи. По факту происшествия проинформированы сотрудники ГАИ Берестовицкого РОВД. Прибывшие медики оказали мужчине медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Для освидетельствования на предмет алкогольного и наркотического опьянения задержанный доставлялся в Берестовицкую районную больницу. Его результаты станут известны позднее.

В настоящее время в пункте пропуска работает оперативная группа. Нарушитель содержится в ИВС Гродненской пограничной группы. По факту покушения на умышленное незаконное пересечение Государственной границы с использованием механического транспортного средства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 371 УК Беларуси. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.-0-