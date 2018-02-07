Россиянин в розыске пытался вылететь из Минска в Абу-Даби по молдавскому паспорту

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскиваемый за наркопреступление россиянин пытался вылететь из Минска в Абу-Даби (ОАЭ) по молдавскому паспорту, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

В Национальном аэропорту Минск 6 февраля за покушение на нарушение госграницы был задержан мужчина. Он представился гражданином Молдовы и собирался вылететь в Абу-Даби.

В паспорте пограничный наряд выявил признаки частичной подделки: была заменена страница с установочными данными. "При разбирательстве задержанный пояснил, что в действительности он - гражданин России. Воспользоваться поддельным документом он решил потому, что находится в розыске за незаконный оборот наркотиков", - рассказали в Госпогранкомитете.

В отношении гражданина России начат административный процесс по ст.23.29 и 23.55 (нарушение госграницы и правил пребывания) КоАП Беларуси. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.-0-