Гомельские таможенники изъяли часы XVIII века

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники в пункте пропуска "Новая Гута" пресекли незаконное перемещение через таможенную границу старинных настольных часов, изготовленных в XVIII веке в Англии. Такая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета, сообщает БЕЛТА.
Культурную ценность перевозил 67-летний гражданин Украины, который ехал на автобусе Киев-Речица. Корпус настольных часов украшен литыми вставками и фигурами из металла, с текстом на циферблате ЕardleyNortonLondon №143. Предмет изъяли и направили на экспертизу в Таможенную лабораторию.
Эксперт подтвердил, что часы изготовлены в 1770-1790 годах в Англии и относятся к категории культурных ценностей. По предварительной оценке, стоимость такого изделия составляет около Br6 тыс., соответственно, раритет подлежит письменному декларированию.
Гомельской таможней начат административный процесс в отношении гражданина Украины. Материалы дела будут направлены в суд Центрального района Гомеля для принятия решения о привлечении его к ответственности и об обращении в собственность государства предмета административного правонарушения.-0-
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