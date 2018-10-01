Российская школьница пыталась через "Бенякони" попасть к возлюбленному в Евросоюз

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская школьница с помощью чужого паспорта пыталась через белорусско-литовскую границу попасть в Австрию к своему возлюбленному, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Ночью 29 сентября в пункте пропуска "Бенякони" при оформлении на выезд из Беларуси автомобиля Renault белорусской регистрации пограничники задержали пассажирку. "Она предъявила не свой паспорт. Во время начавшегося разбирательства девушка все-таки показала свой документ - гражданки России 2001 года рождения. Она рассказала, что на нарушение закона пошла из-за того, что хотела попасть в Австрию к своему возлюбленному", - проинформировали в Госпогранкомитете.

С парнем девушка познакомилась в интернете. Девушка из-за несовершеннолетия не могла самостоятельно получить шенгенскую визу и отправиться в Вену. Поэтому и решила использовать чужой документ. "На гражданку России оформили протокол по ст.23.29 КоАП (попытка незаконного пересечения границы). Она задержана для разбирательства и помещена в изолятор временного содержания Лидского пограничного отряда", - рассказали в Госпогранкомитете.-0-