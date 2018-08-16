Гражданин Йемена пытался выехать за границу по поддельному паспорту

16 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Йемена пытался выехать за границу по поддельному нидерландскому паспорту, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Госпогранкомитета.

Инцидент произошел 15 августа в железнодорожном пункте пропуска "Брест". При проверке пассажиров поезда Москва-Париж пограничный наряд выявил иностранца с подозрительным документом. Мужчина предоставил пограничникам паспорт гражданина Нидерландов с признаками полной подделки. Позже у него был обнаружен и паспорт гражданина Йемена. По поддельному документу иностранец пытался пересечь границу в поисках лучших условий жизни в одной из стран Евросоюза.

Задержанный оформлен нарушителем государственной границы и правил пребывания (ст.23.29 и ст.23.55 КоАП). Кроме административной ответственности решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.380 УК (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов). Ведется дальнейшее разбирательство.-0-