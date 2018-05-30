30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сергей Ровнейко подозревается в вымогательстве и получении взяток от представителей бизнеса и коммерческих структур. Об этом сегодня сообщил журналистам официальный представитель Комитета государственной безопасности Беларуси Андрей Ярош.

Андрей Ярош проинформировал о том, что помощник Президента Беларуси - инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко был задержан с поличным 29 мая. "Он подозревается в вымогательстве и получении взяток от представителей бизнеса и различных коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию, - сказал Андрей Ярош. - В ходе проведения первичных следственных действий подозреваемый признался в получении взятки, а также дал признательные показания по другим фактам своей противоправной деятельности, задокументированной ранее".

Отвечая на вопрос о том, что Ровнейко находился в кадровом реестре Президента и проводились ли оперативно-разыскные мероприятия с санкции главы государства, официальный представитель КГБ заметил, что указанное должностное лицо попало в поле зрения правоохранителей давно. "Материалы о коррупционной деятельности Ровнейко достаточно давно были доложены Президенту. Оперативно-разыскные мероприятия проводились по поручению главы государства и находились на его личном контроле", - проинформировал Андрей Ярош.

Вопросам борьбы с коррупцией в Беларуси уделяется особое внимание. "Ежедневное взаимодействие правоохранительных органов позволяет эффективно противодействовать этому злу. Мы проводим эту работу открыто и прозрачно. Неприкасаемых у нас нет", - заключил он.

Как сообщалось, КГБ задержал с поличным при вымогательстве и получении взятки в $200 тыс. помощника Президента Беларуси - инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. В поле зрения оперативных подразделений он попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

В отношении Сергея Ровнейко Комитетом государственной безопасности возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 УК (получение взятки), санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Подозреваемый находится в СИЗО КГБ. Проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия, направленные на установление всех фактов и участников противоправной деятельности.-0-