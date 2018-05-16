16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чиновница Центрального района Минска подозревается во взяточничестве, сообщили БЕЛТА в Генеральной прокуратуре.

Прокуратура города Минска по материалам проверки возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 430 УК (получение взятки) в отношении главного специалиста управления экономики администрации Центрального района Минска. У женщины были полномочия в составе комиссии проверять знания по вопросам охраны труда. "Она получила от заместителя директора столичного унитарного предприятия взятку в размере $50 за благоприятное решение вопроса о прохождении тремя работниками организации проверки знаний без их фактического контроля. Далее внесла в протоколы комиссии заведомо ложные сведения", - рассказали в Генпрокуратуре.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в управление Следственного комитета по городу Минску.-0-