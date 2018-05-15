15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двух фигурантов "дела директоров" приговорили за взяточничество к 3 и и 3,5 года лишения свободы. Об этом в прямом эфире программы "Причины и следствие" на "Альфа Радио" рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

Бывший заместитель директора УП "Минская овощная фабрика" получил 3 года лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью, а экс-гендиректор ОАО "Слонимский мясокомбинат" - 3,5 года лишения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Приговоры не вступили в силу и могут быть обжалованы в установленном порядке.

Также в апреле бывший директор УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" был приговорен к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права заниматься определенной деятельностью. Продолжается слушание в суде дел над экс-директорами "ЖодиноАгроПлемЭлита", "Смолевичский райагросервис" и "Вилейский комбикормовый завод".

Как сообщалось, главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета завершило расследование нескольких уголовных дел в отношении должностных лиц предприятий агропромышленного комплекса. По данным следствия, с июля 2016 по апрель 2017 года они получали взятки за обеспечение своевременной и полной оплаты поставленной коммерческой организацией продукции - кормовых добавок и ветеринарных препаратов. Суммы взяток составляли до $3,5 тыс.

Прокурору для направления в суд были переданы уголовные дела заместителя директора УП "Минская овощная фабрика", гендиректора ОАО "Слонимский мясокомбинат", директора УП "ЖодиноАгроПлемЭлита", директора ОАО "Смолевичский райагросервис", директора ОАО "Вилейский комбикормовый завод", директора УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов". Указанные лица были освобождены от занимаемых должностей. Действия обвиняемых были квалифицированы по чч. 1, 2 ст. 430 УК (получение взятки). Кроме того, бывшему директору ОАО "Смолевичский райагросервис" предъявлено обвинение по иным фактам преступлений против интересов службы, связанных с причинением в крупном размере ущерба возглавляемому им предприятию, существенного вреда правам граждан, государственным и общественным интересам.-0-