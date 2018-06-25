25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощник - инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко получил взятку за помощь в организации сигаретного бизнеса, сообщил журналистам заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть факт получения взятки. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование", - сказал Алексей Стук. Он уточнил, что взятку Сергей Ровнейко получил от руководителя ЗАО "за благоприятное решение вопросов в его пользу в части организации сигаретного бизнеса".

Как сообщалось, Сергей Ровнейко был задержан с поличным 29 мая при получении взятки в $200 тыс. В поле зрения оперативных подразделений он попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

В отношении Сергея Ровнейко Комитет государственной безопасности возбудил уголовное дело по ч.3 ст.430 УК (получение взятки), санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия, направленные на установление всех фактов и участников противоправной деятельности.-0-