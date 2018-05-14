Руководитель минского предприятия получил взятку в 5 тыс. евро от иностранной компании

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель минского предприятия получил взятку в 5 тыс. евро от представителя иностранной компании, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Заводским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета по материалам Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД возбуждены уголовные дела о взяточничестве в отношении директора акционерного общества и представителя иностранного субъекта хозяйствования. "Руководитель предприятия получил взятку в 5 тыс. евро от представителя зарубежной компании за благоприятное решение вопроса о перечислении денег за поставленное оборудование. Действия взяткополучателя квалифицированы по ч.2 ст.430 УК (получение взятки в крупном размере), взяткодателя - по ч.2 ст.431 УК (дача взятки в крупном размере)", - проинформировали в Следственном комитете.
Подозреваемым предъявлены обвинения, они находятся под стражей. Следствием устанавливаются обстоятельства противоправных действий, исследуется финансово-хозяйственная деятельность предприятия.-0-
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