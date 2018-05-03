В Госинспекции функционировала многоуровневая система получения вознаграждений от браконьеров - КГБ

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Госинспекции охраны животного и растительного мира функционировала многоуровневая система получения вознаграждений от браконьеров. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Комитета государственной безопасности.

КГБ с 24 по 28 апреля на территории Витебской, Гомельской, Минской и Брестской областей проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых получены доказательства причастности руководителей Государственной инспекции охраны животного и растительного мира и иных должностных лиц к противоправной деятельности, связанной со взяточничеством, превышением служебных полномочий из корыстной заинтересованности, непринятием мер реагирования на факты браконьерства. "По сути дела, функционировала многоуровневая система получения вознаграждений в виде добытых браконьерским способом объектов животного мира. Участвовавшим в браконьерской деятельности лицам сотрудниками инспекции оказывалось покровительство, передавалась информация о планируемых рейдовых мероприятиях, сообщениях граждан о фактах нарушения браконьерами природоохранного законодательства, им возвращались изъятые браконьерские орудия лова (сети, капканы и т.п.)", - проинформировали в КГБ.

Задержаны начальник Витебской областной инспекции В.Лемешев, начальник Мозырской межрайонной инспекции В.Логимахов и его заместитель А.Красюк. Также в деле фигурируют 6 руководителей межрайонных инспекций Витебской области - Лепельской, Верхнедвинской, Браславской, Полоцкой, Глубокской, Городокской, начальники Несвижской и Молодечненской межрайинспекций В.Степура и А.Запасник, 4 руководителя подразделений центрального аппарата - начальник управления анализа и контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира А.Драгун, начальник управления финансирования и бухгалтерского учета А.Чумаков, начальник службы снабжения и эксплуатации материально-технических средств управления материально-технического снабжения С.Кучинский, начальник управления материально-технического обеспечения В.Серпейко.

"Начальник Витебской областной инспекции В.Лемешев регулярно получал от браконьеров значительные объемы незаконно добытой рыбы, часть которой передавал руководителю Государственной инспекции Сергею Новикову. По указанию последнего начальник Витебской областной инспекции принимал меры по недопущению привлечения к ответственности отдельных нарушителей природоохранного законодательства", - рассказали в пресс-службе.

Аналогичная противоправная деятельность осуществлялась начальником Мозырской межрайонной инспекции В.Логимаховым и его заместителем А.Красюком. Установлены факты покровительства браконьерской деятельности руководством органов Государственной инспекции в Минской и Брестской областях.

Комитетом государственной безопасности возбуждены уголовные дела по ст.430 УК (получение взятки) в отношении начальника Витебской областной инспекции В.Лемешева, начальника Мозырской межрайонной инспекции В.Логимахова и его заместителя А.Красюка. К задержанным применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные действия.

Как сообщалось, начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Новиков и его заместитель Александр Дунькович освобождены от занимаемых должностей за непринятие мер по пресечению правонарушений и фактов коррупции в подведомственных организациях. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.-0-