17 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Руководитель одного из хозяйств Глубокского района погиб в ДТП. Подробности произошедшего корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Трагедия произошла сегодня в 6.45. Руководитель одного из сельскохозяйственных предприятий (мужчина 1956 года рождения) на автомобиле "Нива Шевроле", направляясь на территорию фермы, наехал на шлагбаум. В результате ДТП водитель получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался на месте аварии.
На момент аварии в автомобиле находились еще 2 женщины. Они не пострадали.
По данному факту проводится проверка.-0-
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