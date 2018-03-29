Руководитель Смолевичского РАЙПО за счет предприятия приобрел себе хоккейную форму и автозапчасти

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правления Смолевичского РАЙПО за счет предприятия приобрел себе хоккейную форму и автозапчасти, сообщила БЕЛТА старший прокурор отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры Минской области Ольга Трубина.

Изобличить коррупционера помогли граждане. В прокуратуру области поступило обращение жителей района о незаконных действиях руководителя потребобщества. По поручению прокуратуры сотрудники ОБЭП провели проверку и выявили факты хищения имущества предприятия путем злоупотребления руководителем служебными полномочиями. Так, в ноябре 2016 года он дал указание подчиненным работникам бухгалтерии перечислить со счета предприятия на счет ИП деньги в сумме Br1,5 тыс. за поставленный в адрес предприятия комплект хоккейной формы, которым единолично завладел и использовал по собственному усмотрению. Тем самым Смолевичскому РАЙПО был причинен материальный ущерб.

В октябре 2017 года председатель правления РАЙПО поручил подчиненным работникам автотранспортного отдела приобрести для него запасные части и смазочные материалы для дальнейшей установки на личный автомобиль.

В отношении уже бывшего председателя правления возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.210 и ч.2 ст.210 УК Беларуси. Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

По некоторым фактам, изложенным в обращении, проверка еще продолжается, добавила Ольга Трубина.-0-